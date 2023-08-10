"خطورة ختان الإناث.. ندوة اجتماعية باسيوط

تم تنظيم ندوة هامة في مقر وحدة حماية الطفل بحي شرق اسيوط بعنوان "المخاطر التي يتعرض لها الأطفال وخطورة ختان الإناث والزواج المبكر".

قامت مديرة الوحدة، ماريانا فايز، بترحيب الحضور وتوضيح أهمية الاهتمام بالطفل، الذي يشكل اهتمامًا بالمستقبل.

المخاطر التي يتعرض لها الأطفال

وتناولت الندوة، المخاطر التي يتعرض لها الأطفال خاصة في سن المراهقة، وأشار إلى أهمية الوعي والتوعية بتلك المخاطر ووضع إجراءات للوقاية منها.

كما تناولت خطورة ختان الإناث وآثاره السلبية على صحة الفتاة، وذكرت بأنه يعد انتهاكًا لحقوق الطفل ويجب مكافحته بشكل فعال.

شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور مع المحاضرين، حيث قدموا تعليقات وأسئلة تعكس اهتمامهم بموضوع حماية الطفل وضرورة توفير الحماية والدعم لهم في مختلف المجالات.

يأتي تنظيم ندوات وفعاليات مثل هذه بغرض تعزيز الوعي وتوفير الدعم اللازم لحماية الطفل وضمان حقوقه، وتعكس التزام الجهات المعنية في مجال حماية الطفل بالعمل على توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال في المحافظة.

المخاطر التي يتعرض لها الأطفال وخطورة ختان الإناث ندوة اجتماعية باسيوط

المخاطر التي يتعرض لها الأطفال وخطورة ختان الإناث ندوة اجتماعية باسيوط

المخاطر التي يتعرض لها الأطفال وخطورة ختان الإناث ندوة اجتماعية باسيوط

المخاطر التي يتعرض لها الأطفال وخطورة ختان الإناث ندوة اجتماعية باسيوط

المخاطر التي يتعرض لها الأطفال وخطورة ختان الإناث ندوة اجتماعية باسيوط

المخاطر التي يتعرض لها الأطفال وخطورة ختان الإناث ندوة اجتماعية باسيوط

المخاطر التي يتعرض لها الأطفال وخطورة ختان الإناث ندوة اجتماعية باسيوط

المخاطر التي يتعرض لها الأطفال وخطورة ختان الإناث ندوة اجتماعية باسيوط