الدوري الإسباني: الصفقات المجانية سلاح لاس بالماس لمواجهة اباطرة الليجا

ساعات قليلة باتت تفصل جزر الكناري الهادئة على إنطلاق الحدث الأبرز والأهم ببدء منافسات الدوري الاسباني "الليجا" لموسم 2023-2024.

وتحظى منافسات الليجا بإهتمام من نوع خاص من سكان هذه الجزر بتواجد نادي لاس بالماس ممثلها في البطولة بعد عودته للمشاركة في منافساتها للمرة 35 في تاريخه.

نشأة لاس بالماس

تأسس نادي لاس بالماس في عام 1949 من خلال اندماج خمسة أندية من الأندية المتواجد بجزر الكناري وهم نادي ديبورتيفو جران كناريا، نادي أتلتيكو ونادي ريال فيكتوريا ونادي أريناس ونادي مارينو بهدف وجود نادٍ قوي يمثل جزر الكناري وسط كبار الكرة الاسبانية.

لاس بالماس

ومر الفريق صاحب القميص الأصفر والأزرق بفترته الذهبية خلال الفترة من 1964 والتي استمرت لـ 19 عاماً متواصلة حافظ فيها لاس بالماس على تواجده بالدوري الاسباني وقدم عدد من النجوم الكبارمثل خوان جيديس ومارتن موريرو.

كما شارك لاس بالماس خلال هذه الفترة في البطولات الاوروبية قبل أن تتراجع نتائج الفريق ويهبط للمرة الأولى موسم 1982-1983 وتستمر رحلة الصعود والهبوط حتى يومنا هذا.

منير الحدادي

مع عودة لاس بالماس لـ "الليجا" بدأت ادارة النادي في خطة تدعيم الفريق والتي اعتمدت فيها بشكل واضح على ضم عدد من الصفقات المجانية.

وجاء في مقدمة صفقات لاس بالماس المهاجم منير الحدادي نجم برشلونة السابق بعد رحيله عن خيتافي.

منير الحدادي

ويأمل بيبي المدير الفني للفريق الكناري في أن قود الحدادي تشكيلة الفريق الشابة للظهور بشكل مميز والبقاء ضمن منافسات الليجا لموسم آخر على أقل تقدير.

سلاح الصفقات المجانية

وضم لاس بالماس 4 صفقات مجانية خلال الميركاتو الصيفي وهم منير الحدادي، والهولندي دالي سنكجرافين القادم من باير ليفركوزن الألماني، وخافي مونوز لاعب ايبار السابق، اضافة كريستيان هيريرا من فريق ابيزا.

كما نجح النادي في ضم جوليان اراوخو الظهير الأيمن الشاب من برشلونة على سبيل الإعارة لتدعيم خط دفاعه قبل بداية الموسم.

وابرم لاس بالماس 3 تعاقدات أخرى بضمه ساندرو راميريز من هويسكا و ارون سكانديل لاعب كارتيجينا اضافة لـ انريك كليمينتي من ريسينج فيرول و جويل ديل بينو من ريال افيليس.