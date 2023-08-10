أشرف السعد: 70% من لندن مملوكة للخليجيين (فيديو)

قال رجل الأعمال أشرف السعد، إن 70% من لندن مملوكة للخليجيين، مشيرًا إلى أن هناك مدينة مساحتها تقارب مساحة مدينة الشيخ زايد في مصر، مملوكة بالكامل لأمير خليجي.

وأضاف أشرف السعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الحكومة البريطانية تعتمد في تلك المناطق على جمع الضرائب، لافتًا إلى أن الأمر ينطبق كذلك على العاصمة باريس.

الفنادق الفاخرة في فرنسا ليست مملوكة لأشخاص فرنسيين

وأكد أشرف السعد أن الفنادق الفاخرة في فرنسا ليست مملوكة لأشخاص فرنسيين، قائلًا إن أحد الرؤساء الفرنسيين السابقين، أعرب من قبل عن سعادته بحصول بلاده على ضرائب نظير بيع تلك الممتلكات.

وأردف: «في مصر باعوا 5% من الاستثمارات الحكومية فقط، أما هنا في لندن فبنسبة 100% لا تملك الحكومة شيئًا من الفنادق والمشروعات الكبرى».