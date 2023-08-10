اصلاح كسر خط مرشحات 500 باسيوط

اتمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد إصلاح الكسر الذي حدث في خط المرشحات 500، والذي تسبب في انقطاع المياه في شارع الشخوة وتفرعاته بجانب حضانة الأقصى الصرف الصحي، بالإضافة إلى ضعف المياه في منطقة الوليدية بشكل كامل. تولت الشركة إصلاح الكسر وفتح المياه، وتم الانتهاء من المهمة بنجاح وإيصال المياه للمواطنين.

وأعلنت الشركة عن توفر جميع وسائل التواصل لاستقبال الشكاوى الإلكترونية من المواطنين، وأكدت استعدادها التام لتلقي أي شكوى أو طلب لسيارات المياه، وتلبية هذه الاحتياجات فوراً.

تم اصلاح الكسر الذي حدث في خط المرشحات