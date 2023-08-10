في إطار الدور التوعوي لوحدة حماية الطفل بتوجيهات اللواء محافظ أسيوط وتحت رعاية الدكتورة منار كامل، مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة أسيوط، نفذت وحدة حماية الطفل بمركز الغنايم ندوة تثقيفية دينية عن تنظيم الأسرة وأهميتها لصحة المرأة والطفل، ورفع الوعي بالقضية السكانية والآثار السلبية التي قد تنتج عنها.

تم تقديم مقترحات تسهم في إيجاد حلول لتحسين الخصائص السكانية، وذلك من خلال التعاون بين الشركاء المعنيين، وعقد ندوات توعوية في مختلف الأماكن لمواجهة الظواهر السلبية والإساءات التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال، وتعوق تنفيذ برامج التنمية المستدامة، بهدف تحقيق مجتمع قوي ومتماسك وتوفير مستقبل أفضل لأبنائنا.

واستعرضت مدير وحدة حماية الطفل بمركز الغنايم، خطة العمل التي تنفذها الوحدة للمساهمة في نشر التوعية وثقافة حماية الطفل الصحيحة، من خلال التعاون مع الشركاء وعقد ندوات توعوية في مختلف الأماكن لمواجهة الظواهر السلبية والإساءات التي قد يتعرض لها الأطفال، والتي تعوق تنفيذ برامج التنمية المستدامة وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا.

تأتي هذه الندوة في إطار الجهود المبذولة لحماية الأطفال من آثار الظروف السلبية وتحقيق رفاهية وازدهار الأسرة والمجتمع.

ندوة تثقيفية دينية عن تنظيم الأسرة وأهميتها لصحة المرأة والطفل بالغنايم

ندوة تثقيفية دينية عن تنظيم الأسرة وأهميتها لصحة المرأة والطفل بالغنايم

ندوة تثقيفية دينية عن تنظيم الأسرة وأهميتها لصحة المرأة والطفل بالغنايم

ندوة تثقيفية دينية عن تنظيم الأسرة وأهميتها لصحة المرأة والطفل بالغنايم

ندوة تثقيفية دينية عن تنظيم الأسرة وأهميتها لصحة المرأة والطفل بالغنايم

ندوة تثقيفية دينية عن تنظيم الأسرة وأهميتها لصحة المرأة والطفل بالغنايم

ندوة تثقيفية دينية عن تنظيم الأسرة وأهميتها لصحة المرأة والطفل بالغنايم

ندوة تثقيفية دينية عن تنظيم الأسرة وأهميتها لصحة المرأة والطفل بالغنايم

ندوة تثقيفية دينية عن تنظيم الأسرة وأهميتها لصحة المرأة والطفل بالغنايم

ندوة تثقيفية دينية عن تنظيم الأسرة وأهميتها لصحة المرأة والطفل بالغنايم

ندوة تثقيفية دينية عن تنظيم الأسرة وأهميتها لصحة المرأة والطفل بالغنايم

ندوة تثقيفية دينية عن تنظيم الأسرة وأهميتها لصحة المرأة والطفل بالغنايم

ندوة تثقيفية دينية عن تنظيم الأسرة وأهميتها لصحة المرأة والطفل بالغنايم