عقد محمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، اجتماعًا مع مديري العموم لفروع ثقافة المنيا وسوهاج ومع مديري القصور ومديري الإدارات بالإقليم.

تم خلال الاجتماع مناقشة آليات العمل الثقافي الجديدة والخطة المستقبلية للنهوض بالعملية الثقافية وتحقيق العدالة الثقافية والفكرية وتوفير المنتج الثقافي في جميع قرى الصعيد بوضوح وشفافية، وتذليل أي عقبات تحول دون تقدم العمل الثقافي.

وتضمن جدول الأعمال العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، مثل مشروع " الألف مبدع " في جميع القرى والنجوع في مختلف المجالات؛ بهدف اكتشاف المواهب المتميزة وصقلها وتنميتها، بالإضافة إلى المواهب في مجالات الغناء والفن الشعبي والإنشاد الديني وتكوين فرق لهذه المواهب.

وأكد نبيل على ضرورة توزيع الموارد البشرية في المجالات التخصصية المناسبة لهم، كما تم التأكيد على أهمية نوادي الأدب وتشجيع المواهب الأدبية الشابة، وعودة صالون الإقليم الثقافي، وتشغيل نوادي التكنولوجيا، وذلك لإحداث تغيير نوعي في الأنشطة المقدمة في المنطقة.

عودة الروح لاقليم وسط الصعيد الثقافي بمشروع الألف مبدع

عودة الروح لاقليم وسط الصعيد الثقافي بمشروع الألف مبدع

عودة الروح لاقليم وسط الصعيد الثقافي بمشروع الألف مبدع

عودة الروح لاقليم وسط الصعيد الثقافي بمشروع الألف مبدع

عودة الروح لاقليم وسط الصعيد الثقافي بمشروع الألف مبدع

عودة الروح لاقليم وسط الصعيد الثقافي بمشروع الألف مبدع

عودة الروح لاقليم وسط الصعيد الثقافي بمشروع الألف مبدع

عودة الروح لاقليم وسط الصعيد الثقافي بمشروع الألف مبدع

عودة الروح لاقليم وسط الصعيد الثقافي بمشروع الألف مبدع

عودة الروح لاقليم وسط الصعيد الثقافي بمشروع الألف مبدع

عودة الروح لاقليم وسط الصعيد الثقافي بمشروع الألف مبدع