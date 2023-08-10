بناءً على تكليف اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وبرعاية الدكتورة منار كامل، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بأسيوط، وخالد عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا، قامت وحدة حماية الطفل بتنظيم ندوة توعوية بعنوان "٢ كفاية".

تناولت الندوة قضيتي الزواج المبكر وختان الإناث وتطرقت للآثار السلبية الناتجة عنهما.

زيادة الوعي والتوعية بالمخاطر التي تهدد الأطفال

تهدف هذه الندوة لزيادة الوعي والتوعية بالمخاطر التي تهدد الأطفال وتسعى لتعزيز حمايتهم وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.

تحدثت الندوة عن خطورة الزواج المبكر وأثره على حياة الفتيات، حيث يفتقرن للنضج النفسي والجسدي الكافي للتكفل بأمور الحياة الزوجية. وعلاوة على ذلك، يعرض الزواج المبكر الفتيات للإصابة بمشاكل صحية ونفسية، مثل ارتفاع معدلات الوفيات الناتجة عن الحمل في سن مبكر وتدني مستوى التعليم وزيادة احتمالية تعرضهن للعنف الأسري والمساومة على حقوقهن.

كما تطرقت الندوة إلى خطر ختان الإناث وأثاره السلبية على صحة الفتيات. وأكدت على أن الختان ممارسة مؤلمة وغير قانونية، وأنه يتسبب في مشاكل صحية جسيمة، مثل النزيف الشديد والعدوى وضيق المهبل وصعوبة الولادة في المستقبل.

وتحدثت الندوة أيضًا عن أهمية تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية، حيث تسبب زيادة السكان في ضغوط كبيرة على النظام الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع. وشددت على ضرورة توفير وسائل تنظيم الأسرة وتوعية الأهالي بأهمية التنظيم الأسري والتخطيط الجيد للإنجاب.

يهدف تنظيم هذه الندوة إلى رفع الوعي بأهمية حماية الطفل والحد من ظاهرتي الزواج المبكر وختان الإناث وزيادة الوعي بخطورة الزيادة السكانية. وتعد هذه الندوة هامة في التوعية وتعزيز الوعي للمجتمع للعمل بصورة منهجية لمواجهة هذه القضايا الحساسة وللحفاظ على سلامة ورفاهية الأطفال في المحافظة.

ندوة توعوية بعنوان ٢ كفاية في صدفا باسيوط

ندوة توعوية بعنوان ٢ كفاية في صدفا باسيوط

ندوة توعوية بعنوان ٢ كفاية في صدفا باسيوط

ندوة توعوية بعنوان ٢ كفاية في صدفا باسيوط

ندوة توعوية بعنوان ٢ كفاية في صدفا باسيوط