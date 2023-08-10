محمد صلاح: شيكابالا من اساطير الزمالك ويجب إنهاء أزمته مع الإدارة

أكد محمد صلاح مدرب نادي الزمالك السابق، أن الأفضل حاليًا هو إنهاء أزمة محمود عبد الرازق شيكابالا مع إدارة نادي الزمالك، ومحاولة لم الشمل تجنبًا لحدوث المزيد من المشكلات داخل القلعة البيضاء، مشددًا على ضرورة مناقشة أي شئ داخل الغرف المغلقة.

وقال صلاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "شيكابالا لا يتحدث إعلاميًا إلا في مرات نادرة، لكن الاتهامات التي طالت اللاعب جعلته يخرج عن صمته وهو يبلغ الـ37 عامًا، وهو (معجون بحب الزمالك) ولا يقوم بتسريب أي أخبار مطلقا عن الفريق".

وأضاف: "عندما سمعت بوجود رغبة للمصالحة بين شيكابالا ومسئولي الزمالك كنت سعيد للغاية، وفي أوقات كان يحصل شيكا على مبالغ قليلة سنويًا في عقده مع النادي، وشاهدت بنود عقده التي وقع عليها وكلها شروط غريبة ورغم ذلك وافق عليها ووقع العقد".

وأكمل: "شيكابالا من قادة الزمالك وكان يعمل على حل مشاكل اللاعبين، وأعطى للنادي كثيرًا ويجب تكريمه بما يليق به، وهو من أساطير نادي الزمالك مثل حسن شحاتة ونجوم كثيرة، وأنا مه التهدئة وغلق الملف".

وواصل: "يجب غلق جميع الأزمات والتوقف عن الحديث في أي مشكلات، لا يوجد (خناقة) ويجب أن نغلق على أنفسنا ونسعى لحل أزمة القيد سريعًا".

وأتم: "جمهور الزمالك في انتظار ماذا سيقول شيكابالا مجددًا، لكن أتمنى إنهاء الخلاف وإعادة الأمور لطبيعتها بشكل سريع، والاستعداد للموسم الجديد".