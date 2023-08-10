تم تنظيم ندوة هامة بعنوان "لا للزواج المبكر وختان الإناث والتربية الإيجابية" في مدينة ديروط بمحافظة أسيوط بتكليف من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبتوجيهات الدكتور منار كامل مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بأسيوط وبإشراف محمود النجار رئيس مركز ومدينة ديروط.

ترأست جميلة يوسف مديرة وحدة الحماية الندوة وقامت بترحيب الضيوف الكرام. قدمت سامية شوقي شرحًا مفصلاً عن دور الحماية وخطوات العمل في حماية الطفل والحديث عن ظاهرة الزواج المبكر وأسبابه والتأثيرات الجسدية والنفسية السلبية التي تنجم عنه.

بعد ذلك، تحدثت جميلة يوسف عن ختان الإناث والأضرار الجسدية والنفسية التي تتعرض لها الفتيات المختونات. شارك أيضًا الحاضرون في الحديث عن التربية الإيجابية وأهميتها في تنمية الطفل وتشكيل شخصيته.

من جانبه، تطرق الدكتور جمال رضوان إلى المشكلات السكانية وتأثيرها من المنظور الديني. استمرت الندوة بمشاركة الجميع وتم الرد على الأسئلة التي طرحها الحضور بواسطة المحاضرين المتحدثين.

كانت الندوة فعالة جدًا وحظيت بتفاعل كبير من الحاضرين الذين أبدوا استيعابًا عميقًا للمعلومات المقدمة. تعكس هذه الندوة الجهود المبذولة في حماية الأطفال وتوعيتهم والعمل على تغيير المفاهيم الخاطئة والممارسات الضارة في المجتمع

لا للزواج المبكر وختان الإناث والتربية الإيجابية في ندوة اجتماعية بديروط

لا للزواج المبكر وختان الإناث والتربية الإيجابية في ندوة اجتماعية بديروط

لا للزواج المبكر وختان الإناث والتربية الإيجابية في ندوة اجتماعية بديروط

لا للزواج المبكر وختان الإناث والتربية الإيجابية في ندوة اجتماعية بديروط

لا للزواج المبكر وختان الإناث والتربية الإيجابية في ندوة اجتماعية بديروط

لا للزواج المبكر وختان الإناث والتربية الإيجابية في ندوة اجتماعية بديروط

لا للزواج المبكر وختان الإناث والتربية الإيجابية في ندوة اجتماعية بديروط