رئيس نادي المريخ: نطالب بإلغاء دوري المحترفين

أكد أحمد جوهر رئيس نادي المريخ، أن دوري المحترفين يشغل الرأي العام، ولا بد من تحقيق مطالب الجمعية العمومية، ولا بد من وضع قوانين أولًا لنجاح الفكرة.

وتابع جوهر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كان هناك اتفاق أنه في حال تسويق الدوري برقم ضخم يتم الموافقة وغير ذلك يتم إلغاء الفكرة. وأضاف أحمد جوهر: "اتحاد الكرة أكد أنه في خلال أسبوع سيتم الحصول على رقم كبير لتسويق دوري المحترفين، وهو ما لم يحدث وبالتالي نطالب عدم تطبيق هذا الأمر تمامًا، من أجل خدمة الأندية الشعبية".