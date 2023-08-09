عاجل
انتشار كبير لمتحور كورونا الجديد.. الصحة العالمية توضح الخطورة
الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رئيس نادي المريخ: نطالب بإلغاء دوري المحترفين

أحمد جوهر رئيس نادي
أحمد جوهر رئيس نادي المريخ

أكد أحمد جوهر رئيس نادي المريخ، أن دوري المحترفين يشغل الرأي العام، ولا بد من تحقيق مطالب الجمعية العمومية، ولا بد من وضع قوانين أولًا لنجاح الفكرة. 

txt

دوري المحترفين.. صراع البيانات يشتعل بين الأندية واتحاد الكرة

وتابع جوهر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كان هناك اتفاق أنه في حال تسويق الدوري برقم ضخم يتم الموافقة وغير ذلك يتم إلغاء الفكرة. وأضاف أحمد جوهر: "اتحاد الكرة أكد أنه في خلال أسبوع سيتم الحصول على رقم كبير لتسويق دوري المحترفين، وهو ما لم يحدث وبالتالي نطالب عدم تطبيق هذا الأمر تمامًا، من أجل خدمة الأندية الشعبية".