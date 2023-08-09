بيع 5 ملايين نسخة من Papers Please

"وثائق الإثارة" المثيرة للدهشة والعاطفية والغريبة "وثائق الإثارة" ، رجاءً بلغت من العمر عشر سنوات وبيعت رسميًا خمسة ملايين نسخة عبر منصات متعددة على مدار العقد الماضي. للاحتفال بهذا الإنجاز ، أصدر المطور Lucas Pope وشركته 3909 LLC لعبة ويب تسمى LCD ، من فضلك تسمح للاعبين بالاطلاع على جوانب معينة من العنوان الأصلي.

تمامًا مثل اللعبة الحقيقية ، LCD ، يرجى تكليفك بالموافقة أو رفض طلبات جواز السفر والعبور. كما يوحي الاسم ، فإن نمط الرسومات يحاكي أجهزة LCD المحمولة من الماضي ، مثل سلسلة Game & Watch من Nintendo. الصوت رتيب ، وعناصر التحكم بسيطة وأسلوب اللعب إدمان ، مما يجعله طريقة رائعة لإضاعة بضع دقائق عن طريق الخطأ خلال يوم العمل.

لعبة الويب ليست الطريقة الوحيدة التي يحتفل بها المطور بنجاح Papers ، من فضلك. هناك أيضًا مقطع صوتي رسمي ، متاح الآن على Spotify و Apple Music ، سجل مطور يحتوي على معلومات داخلية تؤرخ لعرض اللعبة الأصلي ومتجر يبيع البضائع ذات الصلة. بالنسبة إلى الأخير ، يمكنك التقاط الملصقات والقمصان والملصقات والمزيد.

منذ الإصدار الأولي للعبة في عام 2013 ، تم إطلاق Papers، Please على أكثر من 40 نظامًا أساسيًا ، وفقًا للمطور. في الآونة الأخيرة ، تم إصدار العنوان لأجهزة Android و iOS العام الماضي. كما ألهم نجاح اللعبة أيضًا فيلمًا قصيرًا ، والذي لاقى استحسانًا وامتداحًا لالتقاط روح المادة المصدر. منذ إعداد الأوراق ، من فضلك ، استمر المطور Lucas Pope في إنشاء رحلة بحرية عائدة من Obra Dinn.