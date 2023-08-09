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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

تكنولوجيا

بيع 5 ملايين نسخة من Papers Please

بوابة الوفد الإلكترونية

 

"وثائق الإثارة" المثيرة للدهشة والعاطفية والغريبة "وثائق الإثارة" ، رجاءً بلغت من العمر عشر سنوات وبيعت رسميًا خمسة ملايين نسخة عبر منصات متعددة على مدار العقد الماضي. للاحتفال بهذا الإنجاز ، أصدر المطور Lucas Pope وشركته 3909 LLC لعبة ويب تسمى LCD ، من فضلك تسمح للاعبين بالاطلاع على جوانب معينة من العنوان الأصلي.

تمامًا مثل اللعبة الحقيقية ، LCD ، يرجى تكليفك بالموافقة أو رفض طلبات جواز السفر والعبور. كما يوحي الاسم ، فإن نمط الرسومات يحاكي أجهزة LCD المحمولة من الماضي ، مثل سلسلة Game & Watch من Nintendo. الصوت رتيب ، وعناصر التحكم بسيطة وأسلوب اللعب إدمان ، مما يجعله طريقة رائعة لإضاعة بضع دقائق عن طريق الخطأ خلال يوم العمل.

لعبة الويب ليست الطريقة الوحيدة التي يحتفل بها المطور بنجاح Papers ، من فضلك. هناك أيضًا مقطع صوتي رسمي ، متاح الآن على Spotify و Apple Music ، سجل مطور يحتوي على معلومات داخلية تؤرخ لعرض اللعبة الأصلي ومتجر يبيع البضائع ذات الصلة. بالنسبة إلى الأخير ، يمكنك التقاط الملصقات والقمصان والملصقات والمزيد.

منذ الإصدار الأولي للعبة في عام 2013 ، تم إطلاق Papers، Please على أكثر من 40 نظامًا أساسيًا ، وفقًا للمطور. في الآونة الأخيرة ، تم إصدار العنوان لأجهزة Android و iOS العام الماضي. كما ألهم نجاح اللعبة أيضًا فيلمًا قصيرًا ، والذي لاقى استحسانًا وامتداحًا لالتقاط روح المادة المصدر. منذ إعداد الأوراق ، من فضلك ، استمر المطور Lucas Pope في إنشاء رحلة بحرية عائدة من Obra Dinn.