Epic تخسر محاولة لجعل Apple تغير قواعد الدفع في متجر التطبيقات



فقدت Epic Games محاولة لإجبار Apple على تغيير ممارسات الدفع في متجر التطبيقات عاجلاً وليس آجلاً. طلب صانع Fortnite من المحكمة العليا إلغاء حكم محكمة استئناف الدائرة التاسعة بالولايات المتحدة والذي أخر أمرًا قضائيًا ضد Apple بشأن قواعد متجر التطبيقات. ومع ذلك ، رفضت القاضية إيلينا كاجان الطلب دون تقديم تفسير ، كما ذكرت بلومبرج.

وأيدت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأمر في أبريل ومع ذلك ، فقد علقت الأمر في يوليو حتى تتمكن شركة آبل من رفع القضية إلى المحكمة العليا.



بعد محاكمة ضخمة بين Apple و Epic Games في عام 2021 ، حكم قاضي محكمة أدنى أن شركة Apple انتهكت قانون المنافسة غير العادلة في كاليفورنيا من خلال منع مطوري الطرف الثالث من توجيه المستخدمين إلى خيارات دفع بديلة. أصدر القاضي أمرًا بوقف هذه الممارسة.

على مدى السنوات الثلاث الماضية ، كانت الشركات تتصارع بشأن مسألة المدفوعات داخل التطبيق على iOS. أثارت Epic غضب Apple (و Google) عندما أخبرت لاعبي Fortnite على الأجهزة المحمولة أنهم سيحصلون على خصم على عملة V-Bucks داخل اللعبة إذا تجاوزوا أنظمة الدفع iOS و Android. تأخذ Apple و Google ما يصل إلى 30 بالمائة من المعاملات داخل التطبيق على iOS و Android.

قام حاملو منصة الهاتف المحمول بسحب Fortnite بسرعة من متاجر التطبيقات الخاصة بهم ، ورفعت Epic دعوى قضائية ضدهم ولا تزال المعارك القانونية مستمرة. تم تعيين قضية Google (التي تشارك فيها Match Group كمدعية) على المحاكمة في نوفمبر القادم.

بغض النظر عما يحدث في الولايات المتحدة ، فإن Apple و Google مضطرتان بالفعل إلى فتح منصتيهما لأنظمة مدفوعات تابعة لجهات خارجية في أسواق معينة ، مثل كوريا الجنوبية وهولندا. تم الإبلاغ أيضًا عن أن Apple تخطط للسماح لمتاجر تطبيقات الطرف الثالث على iPhone في أقرب وقت من العام المقبل ، إلى حد كبير للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي الواردة. Epic مستعدة بالفعل لذلك ، حيث أن متجر تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاص بها جاهز للعمل.