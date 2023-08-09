أسيوط تنفذ خطة تطهير المخرات استعدادًا للسيول

في إطار خطة وزارة الري للتصدي لمشكلة السيول في مختلف مناطق البلاد، تستعد محافظة أسيوط بجدية لمواجهة تلك المشكلة وتطهير مخرات السيول قبل حلول موسم الأمطار.

تعتبر السيول من أخطر المشكلات التي يمكن أن تواجهها البلاد، حيث تتسبب في انجراف الأراضي وتدمير المنازل والبنى التحتية، وتشكل خطرًا على سلامة الأرواح. ومن أجل المحافظة على سلامة المواطنين والممتلكات، قامت وزارة الري بوضع خطة متكاملة لتطهير مخرات السيول في جميع أنحاء البلاد.

وتأتي محافظة أسيوط ضمن هذه الخطة الوطنية، حيث تم اتخاذ إجراءات استعدادية مسبقة لتطهير مخرات السيول في مختلف مناطق المحافظة. تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل تدفق مياه الأمطار وتجنب تشكل السيول وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

خطة التطهير

وتشتمل خطة التطهير على عدة خطوات وإجراءات مهمة، منها التنظيف والتطهير الدوري لمجاري المياه والقنوات المائية والتصريفات، بالإضافة إلى إزالة العوائق والرواسب المتراكمة والتأكد من سلامة الجسور والمعابر. وتهدف هذه الإجراءات الوقائية إلى تحسين كفاءة نظام تصريف المياه وتجنب حدوث أي انسدادات تؤدي إلى تشكل السيول.

وتقوم الجهات المعنية في محافظة أسيوط بتنسيق جهودها لتنفيذ هذه الخطة بكافة المراكز والقري التابعة للمحافظة وتعزيز التعاون المشترك بين الجهات المحلية والوزارة. ويتم التنسيق مع فرق الصيانة والهندسة الميكانيكية والكهربائية لضمان سلامة وسلاسة تنفيذ عمليات التطهير.

تأتي هذه الخطة في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها وزارة الري للتصدي لمشكلة السيول وحماية المواطنين والبنى التحتية من تداعياتها السلبية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطة بشكل كبير في تقليل حدوث السيول وتأمين حياة المواطنين وسلامة الممتلكات، مما يعزز الاستعداد لموسم الأمطار في محافظة أسيوط وتخفيف الضغط على الجهات المسؤولة عن التصريف.

حيث قامت الادارة العامة لري اسيوط بتطهير ترعة الوليدية بواسطة هندسة الري في أسيوط وفرع العمدة بتفتيش شرق أسيوط، وترعة ساحل المطيعة بواسطة هندسة الري في أبو تيج. وبالإضافة إلى ذلك، قامت هندسة الري في أبو تيج بتطهير المخرات البحرية والقبلية لسيل درنكة وفقًا لخطة وزارة الزراعة لتنظيف المخاريط قبل بدء موسم الأمطار وتأمين الحياة والممتلكات

تستعد محافظة أسيوط لمواجهة تلك مشكلة السيول وتطهير مخراتها

تستعد محافظة أسيوط لمواجهة تلك مشكلة السيول وتطهير مخراتها

تستعد محافظة أسيوط لمواجهة تلك مشكلة السيول وتطهير مخراتها

تستعد محافظة أسيوط لمواجهة تلك مشكلة السيول وتطهير مخراتها

تستعد محافظة أسيوط لمواجهة تلك مشكلة السيول وتطهير مخراتها

تستعد محافظة أسيوط لمواجهة تلك مشكلة السيول وتطهير مخراتها

تستعد محافظة أسيوط لمواجهة تلك مشكلة السيول وتطهير مخراتها

تستعد محافظة أسيوط لمواجهة تلك مشكلة السيول وتطهير مخراتها

تستعد محافظة أسيوط لمواجهة تلك مشكلة السيول وتطهير مخراتها

تستعد محافظة أسيوط لمواجهة تلك مشكلة السيول وتطهير مخراتها