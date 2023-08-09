Canon تطلق أول مركز اتصال لها في مصر لتحسين تجربة العملاء

أعلنت "كانون وسط وشمال أفريقيا" اليوم عن إطلاق "مركز اتصال كانون Canon" في مصر، والذي سيبدأ تشغيله في 10 أغسطس 2023. ويعد هذا المركز الأول من نوعه في "كانون في وسط وشمال أفريقيا"، ويتماشى مع استراتيجيتها "أقرب إلى العملاء" التي تهدف إلى تعزيز وتحسين العلاقات مع عملائها وشركائها، مما يسهل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بعلامة كانون التجارية ومنتجاتها وخدماتها وقنواتها.

أقرب من أي وقت مضى

سيعمل مركز اتصال كانون Canon على الارتقاء بتجربة العملاء بشكل عام من خلال تعزيز التفاعلات السلسة والفعالة، مع تجاوز توقعاتهم وتلبية مطالبهم. يعمل هذا المركز كمحور سلس لتبادل المعلومات، ويضمن للمستفيدين الحصول على مصداقية معززة من خلال ممثلين بارعين وذوي خبرة. علاوة على ذلك، يمكن للعملاء توقع حلول سريعة للاستفسارات، وذلك بفضل تدريب الخبراء الذي يُمكّن الممثلين من تحديد احتياجاتهم ومعالجتها على الفور.

ليس مجرد خط مساعدة، بل نقطة التقاء

سيتم التعامل مع التعليقات الواردة من مركز الاتصال بجد وفعالية، مما يضمن تقديم منتجات وخدمات محسنة لعملائنا الكرام.

تنطلق كانون في رحلة ذات رؤية ثاقبة، وتبدأ من خلال مركز الاتصال الفريد من نوعه في مصر، لتعكس بحزم استراتيجيتها "أقرب إلى العملاء" بينما تمهد الطريق لنمو المواهب المحلية. يصرح سوميش أدوكيا، المدير الإداري لشركة كانون Canon في وسط وشمال أفريقيا قائلاً: "تزيل هذه المبادرة الرائدة أي حواجز قد تبعد الشركة عن عملائها الكرام"، ويوفر هذا المسعى غير المسبوق مزيجًا مثاليًا من الفرص لكل من شبكة كانون Canon الحالية والشباب الطموحين الباحثين عن عمل في مصر، مما يميزها عن أي بلد أفريقي آخر. إن الفخر ببدء هذا المشروع في مصر لا يمكن قياسه. نظرًا لكونه محور الاتصال، يعد مركز الاتصال بإتاحة ذروة تجربة العملاء بإقامة رابطة غير مسبوقة بين كانون Canon وعملائها ".

رقم الخط الساخن لشركة كانون وساعات العمل

سيكون ممثلو مركز اتصال كانون Canon على استعداد للرد على الاستفسارات العامة للمستهلكين والمبيعات والخدمات والشكاوى باللغتين الإنجليزية والعربية. يعمل الخط الساخن لشركة كانون Canon رقم "17103" من الأحد إلى الخميس بين الساعة 09:00 صباحًا إلى 19:00 مساءً.

• سيتم تسجيل أي مكالمات يتم إجراؤها خارج هذه الساعات والرد عليها على الفور خلال ساعات العمل لضمان التواصل الفعال وحل الاستعلام الشامل.

• يُمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة محسّنة تجعلهم أكثر اطلاعًا على منتجات كانون Canon وخدماتها.

• سيوفر فريق من المحترفين المدربين للعملاء دعمًا موثوقًا وفعالًا.

من خلال مجموعة ميزاته، بما في ذلك رقم الوصول الفردي وخيارات الاتصال المتعددة ودقة الاستعلام الفعالة، يعيد مركز اتصال كانون Canon تحديد مستوى الدعم.

إمكانية الاتصال، والاتصال للتغيير

تشتهر مصر بنظامها التعليمي العالمي، حيث توفر أكثر من 250 جامعة ومعهد 250 وإمكانية الوصول إلى أكثر من 600 ألف خريج كل عام، وهي واحدة من أعلى المعدلات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. كانت كانون Canon في طليعة مبادرات التعليم والتمكين في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط منذ أن بدأت العمل في هذه الأسواق. ويعزز مركز اتصال كانون Canon في مصر التزام الشركة المستمر، ويساهم بشكل أكبر في خلق فرص العمل وصقل مهارات المرشحين الناجحين الذين سيتعاملون مع استفسارات العملاء. سيتلقى جميع ممثلي مركز الاتصال تدريبًا على اكتساب المهارات الشخصية ومعرفة المنتج والتدريب الداخلي لإدارة علاقات العملاء وتطوير قاعدة المعرفة والمزيد.

نظرًا لأن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لمصر ، فليس من المستغرب أن توظف مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعامل الخارجي للعمليات التجارية في البلاد 212,000 موظف متفرغ، ويقدر إجمالي عدد المتخصصين في مركز اتصال خدمة العملاء بحوالي 95,000 كل عام. إن اندماج عدد كبير من المواهب المحلية في سوق مركز الاتصال المصري مع رغبة الناس في الاتصال عبر مكالمة للتفاعل البشري عبر الرسائل النصية عبر الإنترنت أو البريد الإلكتروني يجعل مركز اتصال كانون Canon في مصر فائزًا حقيقيًا للعملاء.

نجد أنفسنا في تقاطع تاريخي في رحلتنا، حيث يمثل بداية هذا المشروع نقطة تحولية بارزة. التزامنا الراسخ هو تقديم تجارب استثنائية ودعم لا يتزعزع لكل فرد يختار أن يشارك في هذه الرحلة معنا. يعيد مركز الاتصال الحديث تعريف تفاعل العملاء، حيث يمزج بين الكفاءة في كل تفاعل ويسهل الوصول إلى مستودع شامل للمعلومات التي تغطي منتجات وخدمات وقنوات كانون Canon المتنوعة. مدعومة بمبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، هذه المبادرة لا تعد فقط بتوفير فرص عمل جديدة، بل تعمل أيضًا على تنمية مهارات المرشحين الناجحين. وبينما نبدأ في هذا المسعى، يبقى تفانينا ثابتًا - بأن نصاغ مستقبلًا يمزج بين التفوق والتمكين”، يقول توشار فايشنافي، مدير التخطيط الاستراتيجي، كانون Canon وسط وشمال أفريقيا.

يعد مركز اتصال كانون Canon شهادة على التزام كانون Canon بالتميز في خدمة العملاء ورضاهم. ومن خلال إطلاق هذه المبادرة، ترسخ كانون Canon مكانتها كشركة رائدة في مجال الحلول التي تركز على العملاء، وتعزيز اتصالات أقوى مع عملائها الكرام.