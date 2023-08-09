الأهلي السعودي يضم " كيسي" برشلونة

تعاقد نادي أهلي جدة مع الإيفواري فرانك كيسي لاعب وسط برشلونة الإسباني بعقد يمتد لغاية صيف 2026.

وتعد صفقة كيسي هي الخامسة للأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وضم أهلي جدة العائد إلى دوري روشن السعودي الحارس إدوارد ميندي والجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو والفرنسي آلان سان ماكسيمان من أندية تشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول ونيوكاسل الإنجليزية.

ولعب الإيفواري (26 عاماً) جل مسيرته الرياضية في أوروبا التي قضى منها 4 أعوام مع أتالانتا الإيطالي و5 مع ميلان وموسم واحد كان مع برشلونة الإسباني.

وخاض فرانك 43 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي في مختلف البطولات أحرز خلالها 3 أهداف، أهمها هدف الفوز في مرمى ريال مدريد شهر مارس الماضي.