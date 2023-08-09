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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نقابة قراء القرآن تستنكر واقعة إلفاء الأموال على مقريء (فيديو)

قاريء قرآن
قاريء قرآن

علق محمد الشندولي المستشار الإعلامي لنقابة قراء القرآن، على واقعة إلقاء الأموال على قارئ للقرآن الكريم بمحافظة الدقهلية.

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وقال محمد الشندولي في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع علي قناة " المحور"، :" أحد القراء قام بقراءة القرآن وأحد المستمعين أعطاه أموال أثناء قراءة القرآن الكريم ".

بعض القراء يرفضون عادة إلقاء الأموال عليهم أثناء قراءة القرآن

وأضاف محمد الشندولي:"  بعض القراء يرفضون عادة إلقاء الأموال عليهم أثناء قراءة القرآن الكريم"، مضيفا:" يجب على القراء الالتزام وعدم السماح بإلقاء الأموال عليهم أثناء قراءة القرآن ".

وتابع محمد الشندولي:" ما فعله أحد الأشخاص مع القاريء عادة كان يقوم بها الباكستانيون اثناء قراءة القراء للقرآن الكريم "