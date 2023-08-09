هلع عقب تبادل النيران بين مجرمين في حانة مزدحمة.. الناس فص ملح وداب (شاهد)

سيطرت حالة من الهلع والرعب على رواد حانة عقب تبادل إطلاق النيران بين مجرمين بسبب سيدة، حيث تفرقوا في ثوان معدودة خوفًا من الإصابة بطلقة طائشة.

حصلت شبكة WCCOعلى مقطع فيديو جديد من داخل حانة "تراك بارك" يُظهر لحظة تبادل إطلاق نار مميت، راح ضحيته سيدة تدعى ماركيشا وايلي، ويمكن رؤية الناس يختبئون ويبتعدون بينما تتردد أصوات أعيرة نارية.

ووفقًا لوثائق المحكمة، بدأ المدعى عليه، تيري براون، ورجل آخر يدعى ديفوندر فيليبس بإطلاق النار على بعضهما البعض بسبب مزاعم عن العنف المنزلي بين براون وصديقته، وقُتلت ماركيشا وسط تبادل إطلاق النار.

أدين براون بعدة تهم، بما في ذلك تهمة القتل العمد من الدرجة الثانية، و4 تهم بمحاولة القتل من الدرجة الثانية، وحيازة سلاح ناري غير قانوني ليصل المجموع إلى 37 سنة في السجن.

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