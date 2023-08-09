وزير العدل: الموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارات القانونية بوكالة الفضاء

أصدر المستشارعمر مروان وزير العدل، القرار رقم 4452 لسنة 2023، والخاص بالموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارات القانونية بوكالة الفضاء المصرية هيئة اقتصادية عامة.

وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العام، والهيئات العامة والوحدات التابعة لها؛ وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية؛ وعلى القرار رقم 1785 لسنة 1977 بشأن تحديد قواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توظيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973؛ وعلى موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ وعلى موافقة مجلس نقابة المحامين؛ وعلى كتاب المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بشأن الموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارات القانونية بوكالة الفضاء.