وزير العدل يصدر قرار بنقل مقر لجنة التوفيق في بعض المنازعات

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل القرار رقم 4440 لسنة 2023 والخاص بنقل مقر لجنة التوفيق في بعض المنازعات لهيئة الرقابة الإدارية إلى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونص القرار على نقل مقر لجنة التوفيق في المنازعات من مقرها الحالي الكائن بـ شارع أسماء فهمي -النزهة- القاهرة- إلى المقر الجديد الكائن في مبنى هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وتعديلاته؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها، والقرارات المعدلة له، وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق في المنازعات؛ وعلى ما قامت به هيئة الرقابة الإدارية.