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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب الطائرة يخسر أمام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم للناشئين

مباراة مصر وفرنسا
مباراة مصر وفرنسا

تلقى منتخب مصر للكرة الطائرة خسارة ثقيلة أمام فرنسا في مباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 19 عاماً والمقامة بالأرجنتين.

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ناشئات مصر للكرة الطائرة تحت 19 عاما تخسرن أمام بولندا 3 - 1 ببطولة العالم

وخسر فراعنة الطائرة امام الديوك الفرنسية بنتيجة اشواط 3-0 ، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: 

(25-21، 25-11، 25-17)

ويكتفي المنتخب الوطني بالمنافسة على المراكز من الخامس وحتى الثامن، بينما لحق منتخب فرنسا بنظيره الأمريكي الي نصف نهائي البطولة.

وكان المنتخب المصري قد حقق انجازاً لمرة الرابعة في تاريخه بالتواجد ضمن الثمانية الكبار في مونديال الناشئين بينما كانت أفضل نتيجة لمصر هي الخروج من الدور نصف النهائي في نسختين سابقتين.

 