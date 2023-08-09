بيريز يحدد موعد ضم مبابي بشكل نهائي

كشف فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد عن موقفه من ضم الفرنسي كيليان مبابي لدعم صفوف فريقه وموعد ضمه

وطالب بيريز من مسئولي النادي الملكي طي صفحة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان هذا الصيف، على أن يتم التعاقد معه مجاناً العام المقبل دون الحاجة إلى دفع رسوم انتقال لناديه الفرنسي.

وأصبح مبابي موضوعاً ساخناً خلال الصيف الحالي بعدما أبلغ إدارة ناديه بعدم رغبته تمديد التعاقد لما بعد الموسم المقبل، بينما طلبت الأخيرة منه التجديد أو الانتقال في هذه الفترة، وسط شكوك من إدارة ناصر الخليفي بأن اللاعب الفرنسي الدولي اتفق مع ريال مدريد على الانتقال إلى صفوفه بعد نهاية عقده.

وقالت تقارير صحفية أن اللاعب لن يحضر إلى مدريد خلال الصيف لأن النادي لا يريد دفع رسوم انتقال لباريس سان جيرمان، بينما يستطيع الحصول على اللاعب مجاناً في يناير المقبل.

ويبحث ريال مدريد عن مهاجم ليخلف الفرنسي كريم بنزيما والذي انتقل إلى اتحاد جدة في يونيو الماضي بعد 14 عاماً قضاها في صفوف الفريق.