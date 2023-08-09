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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مسلحون سودانيون يرعبون السكان بإطلاق النار على طريقة أفلام هوليوود.. شاهد

مسلحون يطلقون النيران
مسلحون يطلقون النيران على طريقة أفلام هوليوود

أظهر مقطع فيديو مسلحا يقوم بإطلاق النار من رشاشه بشكل استعراضي مستلقيا على ظهره في بركة من المياه الراكدة، وبجانبه مسلح آخر يقوم بإطلاق النار من كلاشينكوف يحملها بيد واحدة.

ويسمع من حولهما صيحات التكبير تتعالى وهتافات التهديد والوعيد والانتقام من الطرف الأخر، ووفقا لمصادر فإن الفيديو تم تصويره خلال المواجهات المحتدمة بين الجيش والدعم السريع في أم درمان، وفقا لموقع روسيا اليوم.

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اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى والدعم السريع

يأتي هذا، فيما كشف محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تطورات الأوضاع في السودان وتفاصيل الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع.

وقال خلال إفادة على الهواء، إن هناك اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع، وهناك أعداد كبيرة من سكان أم درمان نزحوا إلى الشمال.

أضاف أن الأوضاع في أم درمان مضطربة جدًا خصوصًا في قلب أم درمان، وهناك تحليق جوي مكثف لطيران الجيش السوداني، وكذلك هناك تصاعد لألسنة الدخان في أنحاء مختلفة ومن حين لآخر هناك أصوات لأسلحة ثقيلة.

تابع "فيما يخص المشهد في الخرطوم الآن هناك مناوشات بين الجيش والدعم السريع" مشيرًا إلى أن هناك ارتكازات تابعة لقوات الدعم السريع في منطقة شرق النيل والجيش السوداني يصوب أهدافه تجاه هذه الارتكازات.

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