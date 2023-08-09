نيمار ينضم لقائمة "المنبوذين" من باريس سان جيرمان

إنضم البرازيلي نيمار دي سيلفا لقائمة المنبوذين داخل قائمة نادي بارس سان جيرمان بعدما أعلن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي.

وكشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء غياب نيمار عن التدريبات الجماعية ليؤكد ما تم تداوله من رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية رغم تأكيدات تقارير صحفية أخرى عودته الى المران غداً الخميس.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن نيمار دا سيلفا غاب عن المران اليوم ليواصل غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق لليوم الثاني على التوالي.

وكشفت إذاعة "مونت كارلو" أن لويس إنريكي المدير الفني للفريق ولويس كامبوس، المدير الرياضي، أبلغا عددا من اللاعبين بخروجهم من حسابات الفريق في الموسم المقبل، ويأتي علي رأسهم الثنائي نيمار وماركو فيراتي.

وجائت قائمة اللاعبين المحتمل رحيلهم كالتالي: نيمار، ماركو فيراتي، هوجو إيكيتيكي، ريناتو سانشيز وخوان بيرنات، وتمت مطالبتهم بالبحث عن أندية جديدة لهم.

وحدد باريس سان جيرمان الفرنسي سعر الدولي البرازيلي نيمار جونيور، بوضع 150 مليون يورو كسعر مبدئي للفريق الذي يرغب في التعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.