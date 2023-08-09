تكثيف حملات تموينية مكثفة بمركز الفتح فى أسيوط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح التابعة لمحافظة أسيوط حملة تموينية تحت إشراف جابر سليمان سليم مدير الإدارة التموينية بالفتح وبالتعاون مع محمد أحمد سيد مأمور الضبط القضائي وعلى محمد علي مفتش التموين، وفى فى إطار توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وتحت إشراف عبدالرؤوف النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح التابعة لمحافظة أسيوط.



تهدف هذه الحملة إلى تكثيف الرقابة والتفتيش المفاجئ على المخابز والأنشطة التجارية في المركز، وذلك لمواجهة التلاعب في الأسعار والاحتكار الذي يمارسه التجار للسلع الأساسية، بالإضافة إلى ضبط صلاحية المعروضات وتنظيم الأسواق والأسعار.

السوق السوداء

أسفرت الحملة عن ضبط 20 شيكارة دقيق بلدي في منطقة تل الحمور بقرية الواسطي التابعة لمركز الفتح بمحافظة اسيوط ، وتم أيضًا ضبط 392 علبة سجائر كانت تُباع في السوق السوداء، وهذا يعتبر تجارة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات، كما تم عرضها على البناية القضائية. تأتي هذه الحملات المكثفة للمرور والتفتيش في إطار التنسيق المستمر مع هيئة التموين والجهات المعنية، وذلك بهدف ضبط الأسواق ومحاربة أي مخالفات وتجاوزات في القطاع التمويني، وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة في مركز الفتح بمحافظة اسيوط

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة في مركز الفتح بمحافظة اسيوط