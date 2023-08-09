نهاية تفطر القلب لرضيع تركته والدته في سيارة ساخنة.. فيديو

لقي طفل رضيع مصرعه بعدما تركته أمه دون مبالاة أو وعي منها في سيارة مغلقة خلال فترات الظهيرة.

وتستجوب الشرطة في مدينة هيوستن بولاية تكساس والدي طفل تبلغ من العمر 3 أشهر توفي في سيارة والدته بعدما تركته في موقف للسيارات في مركز هاريس للصحة العقلية في هيوستن.

و يقول ياسر بشير، مساعد رئيس قسم شرطة هيوستن، إن هذه الحوادث تتكرر في بعض الأحيان، لكنها يمكن أن تحدث، خاصة في فصل الصيف، عندما تكون حرارة الشمس شديدة.

وتحاول الشرطة تحديد جدول زمني للوقت الذي ترك فيه الطفل بمفرده في السيارة.

ووفقا لقانون ولاية تكساس، فإن ترك طفل دون سن 7 سنوات في السيارة لأكثر من 5 دقائق يعتبر جنحة.

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