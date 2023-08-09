عاجل
اشتباكات عنيفة بين حزب الله وسكان بلدة مسيحية في لبنان تعديلات قانون الاستثمار الجديدة تحفز على الإنتاج المتنوع.. فيديو سفك دمه بعد الصلاة.. بلطجي ينهي حياة إمام على عتبة المسجد
الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

نهاية تفطر القلب لرضيع تركته والدته في سيارة ساخنة.. فيديو

لقي الطفل مصرعه بعد
لقي الطفل مصرعه بعد تركه في سيارة ساخنة

لقي طفل رضيع مصرعه بعدما تركته أمه دون مبالاة أو وعي منها في سيارة مغلقة خلال فترات الظهيرة.

وتستجوب الشرطة في مدينة هيوستن بولاية تكساس والدي طفل تبلغ من العمر 3 أشهر توفي في سيارة والدته بعدما تركته في موقف للسيارات في مركز هاريس للصحة العقلية في هيوستن.

txt

منخفض الهند الموسمى يرفع درجات الحرارة ويتسبب في تراجع المصطافين بالإسكندرية

txt

طقس الأقصر.. ارتفاع في درجة الحرارة على أنحاء المحافظة

و يقول ياسر بشير، مساعد رئيس قسم شرطة هيوستن، إن هذه الحوادث تتكرر في بعض الأحيان، لكنها يمكن أن تحدث، خاصة في فصل الصيف، عندما تكون حرارة الشمس شديدة. 

وتحاول الشرطة تحديد جدول زمني للوقت الذي ترك فيه الطفل بمفرده في السيارة. 

ووفقا لقانون ولاية تكساس، فإن ترك طفل دون سن 7 سنوات في السيارة لأكثر من 5 دقائق يعتبر جنحة.

شاهد الفيديو..

 

 

مواد متعلقة

طقس الأقصر.. ارتفاع في درجة الحرارة على أنحاء المحافظة

العالم في منحنى خطر.. الاحترار يشكل تهديدًا

احترار الجو.. تحذيرات المناخ مؤشرات خطيرة تحتاج جدية في التعامل (فيديو)

الاحترار العالمى يتسبب فى هجرة نحو 3٫7 مليار بحلول 2090