رفع 72 طنًا مخلفات من منطقة كوبري العسيرات والمظليطين بمركز أبنوب

نفذت تنفيذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب التابعة لمحافظة أسيوط، حملة نظافة شاملة استجابة لتوجيهات اللواء الوزير عصام سعد، محافظ أسيوط، الذي أكد على ضرورة استمرارية العمل بتمشيط الطرق والنظافة ورفع المخلفات في جميع المدن والأحياء والقرى.

تم تكليف خالد عبدالرؤوف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، للإشراف على الحملة. بالإضافة إلى ذلك، نواب المركز والمدينة، ورؤساء القرى، ومسئولي قسم النظافة، والحملة الميكانيكية للمساعدة في هذه الجهود.

تنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات

تم تنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات وتمشيط الطرق على مدار اليوم، حيث تم جمع المخلفات ونقلها إلى المقالب المخصصة لها. في مدينة أبنوب، تم رفع 72 طنًا من منطقة كوبري العسيرات والمظليطين، وتم تفريغها في مصنع السماد وعرب القداديح.

وفي قرية بني إبراهيم، تم رفع حوالي 18 طنًا من القمامة والمخلفات. وبالمثل، تم رفع حوالي 41 طنًا من القمامة والمخلفات في قرية المعابدة من عزبة سعيد ونقلها إلى المقلب المحلي في الجبل الشرقي بالمعابدة.

يأتي تنفيذ هذه الحملة في إطار تحسين النظافة العامة وصحة المجتمع، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين في محافظة أسيوط. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق بيئة نظيفة وصحية وجميلة للمقيمين والزائرين

رفع 72 طنًا مخلفات من منطقة كوبري العسيرات والمظليطين بمركز ابنوب

رفع 72 طنًا مخلفات من منطقة كوبري العسيرات والمظليطين بمركز ابنوب

رفع 72 طنًا مخلفات من منطقة كوبري العسيرات والمظليطين بمركز ابنوب

رفع 72 طنًا مخلفات من منطقة كوبري العسيرات والمظليطين بمركز ابنوب

رفع 72 طنًا مخلفات من منطقة كوبري العسيرات والمظليطين بمركز ابنوب

رفع 72 طنًا مخلفات من منطقة كوبري العسيرات والمظليطين بمركز ابنوب

رفع 72 طنًا مخلفات من منطقة كوبري العسيرات والمظليطين بمركز ابنوب

رفع 72 طنًا مخلفات من منطقة كوبري العسيرات والمظليطين بمركز ابنوب

رفع 72 طنًا مخلفات من منطقة كوبري العسيرات والمظليطين بمركز ابنوب