بايرن ميونخ يدخل السباق لضم حارس تشيلسي

دخل نادي بايرن ميونخ الألماني في مفاوضات مع نادي تشيلسي الأنجليزي من أجل ضم حارسه الأسباني كيبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت مصادر داخل نادي تشيلسي الأنجليزي لصحيفة الديلي ميل أن بايرن ميونخ يبدو جادا في ضم كيبا الذي يعرفه تماما المدير الفني لبايرن ميونخ توماس توخيل الذي سبق له تدريب كيبا أثناء قيادته لفريق تشيلسي.

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات تبدو صعبة لعدة أسباب أولها دخول عدة اندية سباق ضم كيبا منها نادي نابولي الإيطالي وانتر ميلان الإيطالي إلى جانب تمسك تشيلسي بحارسه بعد بيع الحارس السنغالي ادوارد ميندي لنادي أهلي جدة السعودي إلا أن العرض المادي الذي ينوي بايرن ميونخ التقدم به سيكون حاسما.