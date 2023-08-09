قيادات البحر الأحمر يتابعون فعاليات مبادرة 100 يوم صحة

حرص العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، و كمال سليمان السكرتير العام المساعد ، واللواء إيهاب رأفت مستشار المحافظ لشئون المديريات والمدن ، علي متابعة فعاليات مبادرة 100 يوم الصحة للكشف علي موظفي المحافظة حفاظاً على الصحة العامة للعاملين بمختلف إدارات الديوان العام .

وفي ذات السياق حرص قيادات المحافظة علي إجراء الكشف الطبي بالمبادرة ، مشيدين بالمبادرات الرئاسية التي تستهدف النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين ، مؤكدين علي دعم المحافظة الكامل لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها .

يذكر أن حملة " 100 يوم صحة " تقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري ، وارتفاع ضغط الدم ، والسمنة ، وزيادة الوزن ، والاعتلال الكلوي ، وخدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالفحص الذاتي للثدي ، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة ، بالإضافة إلي خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية .