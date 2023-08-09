فيضان يحول بيت إلى سفينة.. شاهد

تحول بيت إلى حطام بعدما جرته مياه الفيضانات جراء عاصفة خلفت دماراً واسعاً في النرويج والسويد.

وتسببت أمطار غزيرة جاءت بها العاصفة "هانس" التي ضرب دولاً إسكاندينافية بفيضانات وسيول وانزلاق تربة وسط توقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة.

وخرجت عربتا قطار ركاب، الاثنين الماضي، عن مسارهما في شرق السويد بعد أن انهار جسر للسكك الحديد بسبب الأمطار الغزيرة، ما تسبب بجرح ثلاثة أشخاص.

وفي النرويج المجاورة، أفادت الشرطة عن عدة حالات انزلاق التربة في جنوب شرق البلاد الثلاثاء، وأوردت وسائل إعلام أن أكثر من مئة شخص تم إجلاؤهم نتيجة ذلك.

وأصدرت وكالات أرصاد في السويد والنرويج تحذيرات من فيضانات عارمة في العديد من مناطق البلدين.

وتسببت الأمطار الغزيرة أيضاً في تعطل حركة المرور، وأُغلقت طرق وألغيت رحلات العديد من القطارات والعبارات، جاء ذلك في فيديو وتقرير عرضته فضائية يورونيوز.