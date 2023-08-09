تمكنت أجهزة الأمن في محافظة أسيوط من القبض على عنصر إجرامي متورط في تهريب وتجارة الأسلحة النارية. وقد تم ضبطه وبحوزته 12 بندقية آلية وذخائر مختلفة.

قوات مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة

تعاونت قوات مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة في محافظة أسيوط مع مختلف القطاعات الأمنية لتتبع وتوقيف هذا الشخص الخطير. يقيم هذا العنصر الإجرامي في قسم مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط.

تم تنفيذ العملية الناجحة بعد إجراء التحريات والمعلومات الموثوقة التي تم الحصول عليها من قبل ضباط مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة في المحافظة. وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تنفيذ عملية الضبط داخل إحدى القرى في مركز شرطة أبنوب.

بالإضافة إلى الأسلحة النارية، تم ضبط العنصر الإجرامي وبحوزته عدد من الطلقات النارية من نفس العيار، وخزينة للبندقية الآلية، ومبلغ مالي، وسيارة نقل مشتبه بها.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد هذا العنصر الإجرامي، وسيتم تقديمه للعدالة لينال جزاءه العادل وفقًا للقوانين المعمول بها.

تأتي هذه العملية ضمن جهود السلطات الأمنية لمكافحة الجريمة والتطرف والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين. وتؤكد هذه الحادثة أهمية العمل المشترك بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المحلي في مكافحة الجريمة وحماية المجتمع.