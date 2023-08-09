تشيلسي يكشف عن اسم قائده الجديد

كشف نادي تشيلسي الأنجليزي عن اسم قائد فريقه خلال الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز إذ تم إعلان ريس جيمس قائدا جديدا للفريق الأزرق.

وفي لقاء مع صفحة نادي تشيلسي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) قال ريس جيمس: إنا سعيد للغاية لهذا الدور الجديد والمسؤولية الكبيرة التي القيت على عاتقي، أعلم أن المهمة ستكون في منتهى الصعوبة لأن سيكون على أن املء فراغ كباتن كبار تواجدوا معنا في تشيلسي لكني في منتهى الشوق لبدء المهمة.

وأضاف قائد تشيلسي الجديد: "لا شك ان المشوار كلن طويل وامتد لاكثر من 18 سنة حيث بدأت من أكاديمية الكرة داخل تشيلسي ولكي اصل الى هذه المكانة لاشك أن الأمر لم يكن سهلا لكن أن أكون قائدا لتشيلسي فهو فخر كبير لي ولعائلتي واتمنى ان اؤدي مهمتي على أكمل وجه".