ولفرهامبتون يعين جاري أونيل خلفا للاسباني لوبيتيجي

أعلن نادي ولفرهامبتون الانجليزي عن تعيين المدير الفني جار اونيل ليكون المدير الفني الجديد الذي سيقود الولفز في الموسم الجديد خلفا للأسباني جوليان لوبيتيجي.

وقال مات هوبس المدير الرياضي لنادي ولفرهامبتون في تعليقه على التعاقد مع جاري اونيل: نحن سعداء للغاية بالتعاقد مع جاري اونيل فهو مدير فني شاب متطور ولديه قدرات كبيرة على تطوير أداء لاعبينا ونحن متشوقون للغاية لمعرفة ما سيقدمه لاعبي ولفرهامبتون.

وأضاف: قمنا بفترة اعداد جيدة للغاية للموسم الجديد واظهر لاعبينا استعداد ممتاز لهوض المباريات الرسمية ونحن على ثقة انه سيكون هناك المزيد من الجودة في أداء لاعبينا تحت قيادة جار اونيل وجهازه الفني.

واختتم مات هوبس تصريحاته قائلا: "الكل داخل ولفرهامبتون يستعد لانضمام جاري اونيل وسنكون جميعا متواجدون لمساعدته وتحقيق النجاح في المشوار المقبل".