فريق على مر الأجيال يفتتح المهرجان الصيفي بأوبرا دمنهور

يفتتح فريق على مر الأجيال، بمشاركة المطرب محمد الخولي، والمطرب ياسر سعيد، فعاليات المهرجان الصيفي الذي يبدأ في الثامنة والنصف مساء يوم الجمعة ١١ أغسطس على مسرح أوبرا دمنهور ، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ويتميز الفريق بطابع خاص وهو دمج الآلات الشرقية والغربية، والمزج بين الموسيقى القديمة والحديثة، من خلال التطرق إلى الفنون الغنائية التى تم غناؤها على مر العصور في فترات زمنية متنوعة.

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من بعض الأغاني القديمة التي غناها عمالقة الفن الجميل مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وسيد مكاوى ، والحديثة التي شدى بها كبار الفنانين المعاصرين مثل محمد الحلو ووائل جسار ومدحت صالح وراغب علامة وهاني شاكر ورامي صبري... وغيرهم منها:طاير يا هوا - وحياتك يا حبيبي - عراف - ياريتنى - يمكن خير - جانا الهوا - سواح - خلينى ذكرى - كوكب تاني - قلبي عشقها - عاللى جرى - ألف ليلة وليلة.

وقد تأسس فريق على مر الأجيال عام 2015، وجميع أعضاؤه من عازفي دار الأوبرا المصرية ، وقدموا حفلات غنائية ناجحة، كما اشتركوا في مهرجانات متعددة منها: المهرجان الصيفي بالمسرح الروماني بالإسكندرية- ومهرجان القلعة الدولي بمسرح قلعة صلاح الدين، وعدد من الحفلات الهامة في مسارح دار الأوبرا المصرية

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