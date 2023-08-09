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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أساليب مستحدثة في تربية الدواجن.. تعرف عليها

دواجن
دواجن

قال الدكتور عامر مكرم بكلية الزراعة جامعة الفيوم، إن الأمن الحيوي يتمثل في منع مسببات المراض الفيروسية والبكتيرية والطفيلية من إصابة الدواجن.

واضاف مكرم في تصريحات له، أن الأمان الحيوي له أهمية مباشرة ومتعلقة بالإنتاج، حيث أنه في حالة تطبيق أساليب الأمن الحديثة فإن ذلك يعود بالنفع على الصناعة من حيث زيادة الإنتاج، وانخفاض التكاليف عندما يتم توفير الأدوية.

 واشار إلي أن الأساليب المستحدثة في تربية الدواجن  تتضمن استخدام التقنيات الحديثة مثل التحكم الآلي في البيئة والتغذية والرعاية الصحية.

واردف أنه يتم  استخدام هذه التقنيات لتحسين الظروف الحيوية للدواجن، وتقليل احتمالية انتقال الأمراض بينها. وتشمل هذه الأساليب أيضاً استخدام المواد الطبيعية والمختلفة لتحسين صحة الدواجن وزيادة مقاومتها للأمراض.

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الأساليب المستحدثة في تربية الدواجن

الأساليب المستحدثة في تربية الدواجن التي تهدف إلى تحسين الأمان الحيوي للمنتجات الدوائية والغذائية التي تأتي من الدواجن: 

-استخدام المواد الطبيعية: تستخدم بعض المواد الطبيعية مثل العسل والثوم والزنجبيل في تربية الدواجن، حيث تساعد هذه المواد في تحسين صحة الدواجن وتقليل احتمالية انتقال الأمراض بينها.

- استخدام الأعشاب الطبية: تستخدم بعض الأعشاب الطبية في تربية الدواجن، حيث تساعد في تحسين صحة الدواجن وتقليل احتمالية انتقال الأمراض بينها، ويمكن استخدام الأعشاب الطبية مثل الكركم والزعتر والكمون والريحان في تغذية الدواجن

- استخدام الأضواء الحمراء: تستخدم الأضواء الحمراء في تربية الدواجن، حيث تساعد في تحسين نوعية اللحوم والبيض المنتجة من الدواجن وتقليل احتمالية انتقال الأمراض بينها.

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