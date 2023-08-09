صعق كهربائي ينهي حياة صاحب ثلاجة مجمدات في كرداسة

لقي صاحب ثلاجة مجمدات مصرعه بعزبة العربن بدائرة قسم شرطة كرداسة، إثر تعرضه لصعق كهربائي، ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوجود جثة بمنطقة عزبة العرب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة إلى مكان الواقعة.

وتبين أن الجثة لصاحب ثلاجة مجمدة، 40 سنة، وأن المتوفى كان متواجدا بمخزن لتخزين مجمدات اللحوم لتجهيز كمية من اللحوم لتحمليها، لكنه تعرض لصعق كهربائي، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وبسؤال الشهود أفادوا بما جاء بالفحص، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

حبس المتهم ببيع منشطات مجهولة المصدر في القاهرة



أمرت النيابة العامة بحبس شخص متهم بالترويج لبيع منشطات مجهولة المصدر، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) ببيع وترويج أدوية ومنشطات "مجهولة المصدر وتمثل خطراً على الصحة العامة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية وبحوزته (كمية كبيرة من عبوات المنشطات) مختلفة الأحجام والأنواع مجهولة المصدر.

بمواجهته أقر بقيامه ببيع وترويج المنشطات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



كواليس سقوط عصابة التنقيب عن الآثار في كرداسة



ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار خلسة داخل منزل بقرية ناهيا بدائرة مركز شرطة كرداسة.

تلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من 3 أشخاص أفادوا فيه بقيام جارهم بالتنقيب عن الآثار خلسة داخل منزله بقرية ناهيا دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص وبتفتيش المنزل عثر علي حفرة عميقة وأدوات حفر، وبمناقشة مالك المنزل أفاد بأن المبلغين الثلاثة هم شركائه واختلفا أثناء التنقيب وعند عدم التوصل إلى شيء وقيامه بتخوينهم قاموا بالابلاغ عنه، وبعمل التحريات تبين صحة ما جاء علي لسان المتهم وتم ضبط باقي المتهمين واقتيادهم إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ضبط 11 شخصا سرقوا مسكن مواطن بأكتوبر



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة سرقة أحد المواطنين بالجيزة بأسلوب تنتحال الصفة.

تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة القسم) بحضور ( 10 أشخاص) لمسكنه وإدعوا أنهم رجال شرطة ، وعقب قيامهم بتفتيش مسكنه اكتشف استيلائهم على (مبالغ مالية - مشغولات ذهبية ) ، وحقيبة بداخلها (أوراق ومستندات خاصة به - 15 هاتف محمول) ، وعدد (4 أجهزة "لاب توب").

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (11 شخص – لعدد 6 منهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم المسروقات وكذا (سيارتين – 2 طبنجة صوت "المستخدمتين فى الواقعة" وعدد من الطلقات).

بمواجهتهم قرروا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل مقتل سائق ميكروباص بدمياط



نجحت الاجهزة الامنية فى كشف غموض وملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بدمياط وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) مُصاب بطلق نارى وتوفـى أثناء إسعافه.

بالفحص تبين أنه أثناء استقلال المجنى عليه سيارة أجرة "ميكروباص" ، فوجىء قائد السيارة بمحاولة عدد من الأشخاص بحوزة أحدهم سلاح نارى استيقاف السيارة وحال محاولته الهرب قام حائز السلاح النارى بإطلاق عيار نارى تجاه "الميكروباص" مما أدى إلى حدوث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.



تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم ( 5 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" ، مقيمين بدائرة المركز) مستخدمين (سيارة "ميكروباص" ، دراجة نارية ، بندقية آلية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن (البندقية الآلية – عدد من الطلقات - 2 سلاح أبيض - الميكروباص والدراجة النارية) المستخدمين فى الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.