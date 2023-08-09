من الجيزة لوسط البلد.. حركة السيارات أعلى كوبرى أكتوبر

شهد كوبرى أكتوبر مساء اليوم الأربعاء كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب زيادة أحمال للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات وصولا إلى الدائرى.

انتشار قوات المرور بالشوارع والميادين

عززت قوات الإدارة العامة للمرور، من تواجدها بالشوارع والميادين والطرق السريعة، لتسيير حركة المرور، وذلك للحد من التكدسات التى تشهدها الطرق والميادين.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وفي السياق ذاته نظمت الإدارة خطة توزيع رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتكثيف الوجود الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وشددت الإدارة العامة للمرور على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وعدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

وفى سياق اخر، علاء موظف أمن يتقاضى جنيهات لا تكفي لسد جوع صغاره، وزوجته تظهر عليها علامات الشقاء والتعب بعد عودتها من يوم طويل في تنظيف المنازل ومسح السلالم، وابنهم "صابر" يعمل في بيع التين الشوكي، فور انتهائه من يومه الدراسي، أسرة بسيطة فقيرة، تضمهم شقة متهالكة في أحد شوارع عين شمس.

كدّهم على أكل عيشهم لا يدع لهم فرصة للخلاف مع الجيران.. سمعتهم طيبة وعلاقتهم بأهالي المنطقة، تتسم بالود، يشتهرون بين السكان بأنهم "أُرزقية " يصارعون قسوة الحياة وغلاء المعيشة كل يوم، شاكرين الله، بكل الطرق التي يعرفونها.

رجع أفراد العائلة، كل من عمله، يتفقدون بعضهم، إذا بأحدهم تغيب، تسائلوا فيما بينهم، "أين صابر؟"، لعله ذهب إلى علمه مباشرة، عقب خروجه من المدرسة، ويقطع تفكيرهم صوت صراخ يقترب من البيت، ليوافيهم بأسوأ خبر وقع على مسامعهم.

ابنك صابر مات.. بهذه الكلمات نعى أصدقاء صابر، زميلهم إلى أسرته بعدما وقع قتيلًا أمام أعينهم، على يد مجرم يتجاوز الـ 45 عامًا.

مقتل شاب بعين شمس

وتقول الأم المكلومة لـ "الوفد" صابر يبلغ من العمر 17 عامًا، يساعدنا في مصاريف البيت، يبيع التين الشوكي تارة، ويشوي ذرة أخرى، وأحيانًا يرافقني في مسح السلالم، كان ابني وسندي، الحياة توقفت لا أرى عقارب الساعة تتحرك بعد خبر وفاة فلذة كبدي.

وتابع عادل، هرول القاتل تجاه صابر، وعندما اقترب منه أمسك به ووجه له ضربة في رأسه، بسلاح أبيض كان في يده، ثم انهال عليه بطعنات متفرقة في الجسد أودت بحياته.