شيفيلد يونايتد يٌعلن رحيل لاعبه ساندر بيرجي رسميًا

أعلن شيفيلد يونايتد عبر حسابة الرسمي مساء اليوم الأربعاء ، عن رحيل لاعبه ساندر بيرجي إلى بيرنلي خلال فترة الميركاتو الصيفي .

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نشر حساب شيفيلد يونايتد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بتغريدة جاءت كالتالي، رحلة رائعة لأكثر من 3 سنوات كنا نتمنى استمرارها، لاعبنا ساندر بيرجي ينتقل إلى بيرنلي تمنياتنا لك بالتوفيق يا بيرجي

وفي سياق مٌتصل ،خاض شيفيلد يونايتد 6 مباريات ودية حتى الآن فاز في مباراتين خسر في 3 لقاءات و تعادل في لقاء وحيد.

ويتلتقي شيفلد يونايتد مع نظيره كريستال بالاس في المباراة المرتقبة مساء السبت القادم على ملعب برامول لين في الجولة الأولي بالدوري الإنجليزي .

موعد مباراة شيفليد يونايتد وكريستال بالاس

تبدأ المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ، و 6 مساء بتوقيت الإمارات ، و 5 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.