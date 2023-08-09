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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شيفيلد يونايتد يٌعلن رحيل لاعبه ساندر بيرجي رسميًا

شيفيلد يونايتد
شيفيلد يونايتد

أعلن شيفيلد يونايتد عبر حسابة الرسمي  مساء اليوم الأربعاء ، عن رحيل لاعبه ساندر بيرجي إلى بيرنلي خلال فترة الميركاتو الصيفي .

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نشر حساب شيفيلد يونايتد عبر حسابه الرسمي  على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"  بتغريدة جاءت كالتالي، رحلة رائعة لأكثر من 3 سنوات كنا نتمنى استمرارها، لاعبنا ساندر بيرجي ينتقل إلى بيرنلي تمنياتنا لك بالتوفيق يا بيرجي

وفي سياق مٌتصل ،خاض شيفيلد يونايتد 6 مباريات ودية حتى الآن فاز في مباراتين خسر في 3 لقاءات و تعادل في لقاء وحيد.

ويتلتقي شيفلد يونايتد مع نظيره كريستال بالاس في المباراة المرتقبة مساء السبت القادم على ملعب برامول لين في الجولة الأولي بالدوري الإنجليزي .

موعد مباراة شيفليد يونايتد وكريستال بالاس 

تبدأ المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ، و 6 مساء بتوقيت الإمارات ، و 5 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.