أقدم حلاق علي أنهاء حياة "حماة" في منطقة الوراق بـ الجيزة، اليوم الأربعاء، بطعنة في الصدر إثر خلافات دارت بينهما نشبت بينهما.

حلاق ينهي حياة "حماة" في الوراق بالجيزة|لهذا السبب

البداية كانت بتلقي أجهزة الأمن في الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغًا بوقوع مشاجرة ومتوفى بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور وجه مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص، وبالانتقال إلى مسرح الجريمة، بين مقتل شخص عمره 65 عامًا، سباك متأثرا بإصابته بجُرح طعني في الصدر.

وبسؤال نجل المجني عليه، قرر أن زوج شقيقته وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهما، إذ تعدى على والده بسلاح أبيض نتج عنه وفاته، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ونقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تحريات تكميلية للشرطة حول الواقعة كما طلبت تشريح جثمان الضحية.

أمن الدقهلية يكشف هوية شخص مجهول عثر على جثمانه مطعونا بالصدر ملقي في الشارع

كما توصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، بالتعاون والتنسيق مع ضباط مركز شرطة دكرنس، إلى هوية شخص عثر على جثمانه ملقى بالأمس في أحد الشوارع بالمدينة، وبه آثار وجود طعنة نافذة بالصدر، وتم نقله لمشرحة مستشفي دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة

وبتكثيف الإجراءات تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المجني عليه، حيث تبين أن الجثمان لشخص يدعي حسين. م، 40 عاما، ومقيم محافظة البحيرة، وجار تحديد مكان المتهم لضبطه والوقوف على أسباب الجريمة

وتعود أحداث الواقعة لتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، من قوات تأمين المستشفيات، بوصول جثمان شخص مقتول وبه طعنة بالصدر، وملقى بشارع المؤسسة بمدينة دكرنس شمال محافظة الدقهلية

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وجود طعنة نافذة بمنطقة الصدر، ولم يعثر على أي أوراق تحقيق شخصية بحوزته.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أمرت بثكثيف ضباط مباحث المركز من جهودهم لكشف غموض الحادث، والوصول لهوية المجني عليه وأسباب وملابسات الواقعة.