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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

طعنات فى القلب والبطن..المحكمة تقتص لعامل فى منشية ناصر

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 15سنة  لاتهامه بقتل عامل  بسبب خلافات بينهم بمنطقة منشية الصدر.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغًا من المستشفى بوصول شاب مصاب بطعنات في القلب والبطن وتوفي إثر إصابته داخل المستشفى.

وكشف أمر الإحالة أن كل من "ج. ا" عاطل، "س. م" ميكانيكي، بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه "ح. ص" عامل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد؛ بسبب خلافات بينهما على مبلغ مالي حيث أعدا له سلاح أبيض مطواه وقتلاه.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

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