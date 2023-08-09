إصابة 4 أشخاص في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، عقب نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات مالية بينهم مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من ضبط طرفي المشاجرة.

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات مالية بأوسيم

كانت البداية بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم ، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بدائرة القسم، وسقوط مصابين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات مالية بينهم، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، واقتيادهم إلى ديوان القسم لمناقشتهم والوقوف على ملابسات الواقعةوتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أمن الدقهلية يكشف هوية شخص مجهول عثر على جثمانه مطعونا بالصدر ملقي في الشارع

كما توصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، بالتعاون والتنسيق مع ضباط مركز شرطة دكرنس، إلى هوية شخص عثر على جثمانه ملقى بالأمس في أحد الشوارع بالمدينة، وبه آثار وجود طعنة نافذة بالصدر، وتم نقله لمشرحة مستشفي دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة

وبتكثيف الإجراءات تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المجني عليه، حيث تبين أن الجثمان لشخص يدعي حسين. م، 40 عاما، ومقيم محافظة البحيرة، وجار تحديد مكان المتهم لضبطه والوقوف على أسباب الجريمة

وتعود أحداث الواقعة لتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، من قوات تأمين المستشفيات، بوصول جثمان شخص مقتول وبه طعنة بالصدر، وملقى بشارع المؤسسة بمدينة دكرنس شمال محافظة الدقهلية

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وجود طعنة نافذة بمنطقة الصدر، ولم يعثر على أي أوراق تحقيق شخصية بحوزته.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أمرت بثكثيف ضباط مباحث المركز من جهودهم لكشف غموض الحادث، والوصول لهوية المجني عليه وأسباب وملابسات الواقعة.