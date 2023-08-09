وزير الرياضة يبحث الاستعدادات لاستضافة مصر رالي Gumball3000 الدولي

بحث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الاستعدادات المتعلقة باستضافة مصر رالي Gumball3000 الدولى وهو حدث سنوي يقام على الطرق العامة لمسافه 3000 ميل (4800 كيلو متر) بمشاركة الكثير من المشاهير الدوليين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة مع كل من ماكسميلين كوبر مؤسس الرالي، وأحمد عبدالخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، وأعضاء الإدارة، وفريق العمل الإنجليزي القائم على التنفيذ، وكل من محمد سلام وعلي حسني من اللجنة المنظمة المحلية.

ومن المقرر إقامة الرالى Gumball3000 خلال شهر سبتمبر من العام المقبل، ويشارك سنويًا أكثر من 120 سائقًا بسيارتهم المتميزة يسافرون عبر الطرق العامة.

وتم التخطيط لرالي Gumball3000 لعام ٢٠٢٤ بدءًا من أهرامات الجيزة في مصر، وسيمتد السباق من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ ثم إلى الأردن، ومن ثم الطيران إلى تايلاند والقيادة حتى وصوله إلى سنغافورة لحضور سباق فورمولا ١ بسنغافورة.

ونظرًا لشهرة مصر بكرة القدم، يتم التخطيط لإقامة مباراة كرة قدم خيرية في مصر عن طريق مؤسسة Gumball3000.

وقامت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق فى وقت قصير مع الوزارت المعنية منها "الداخلية، الآثار"، لإصدار التصريحات اللازمة، والترويج للحدث بالشكل الأمثل، إضافة إلى التنسيق مع شركة العاصمة الإدارية لمرور الرالى بها فى جولته بمصر.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة تنظيم الرالى على أعلى مستوى أسوة بمختلف الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية التى تستضيفها مصر على مدار العام، مشيرًا إلى أن المتابعة مع المنظمين محليا ودوليا لإتمام كل الإجراءات وتوفير كل التجهيزات لتحقيق النجاح للرالي.

لفت الوزير إلى دور الرالى فى الترويج للسياحة بمصر عن طريق رياضة السيارات، وانطلاقا من الدور الإيجابى للسياحة الرياضية، مرحبًا بمؤسس الرالي وثقة المسؤولين فى إمكانات مصر التنظيمية لهذه الفعالية الكبرى.

يذكر أنه في عام ٢٠١٣، أسس كوبر مؤسسة Gumball3000 الخيرية للاستفادة من تأثير مشاركي Gumball3000 في دعم مشروعات الشباب في المناطق منخفضة الدخل وتوفير فرص لهؤلاء الشباب في الحصول على استثمارات وتعليم وبنيه تحيتيه أفضل.

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