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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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"أسنان القاهرة" تعلن تقديم خدماتها بالمجان وتعالج 70 ألف مواطن شهريًا.. فيديو

كلية طب الأسنان جامعة
كلية طب الأسنان جامعة القاهرة

قال الدكتور هشام عبدالحكم، عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، إن الكلية اتفقت مع مؤسسة حياة كريمة لدعم الأماكن الأكثر احتياجا بالخدمات الطبية بقوافل طبية في علاج الأسنان عبر عيادات متنقلة.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه اهتمام كبير بصحة المصريين باعتبارها أمنا قوميا، معلقا: “توغلنا في مشروعات حياة كريمة من خلال خروج قافلة بشكل أسبوعي في المناطق، مع علاج نحو 70 ألف مواطن شهريا في مستشفى الجامعة”.

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وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، على زيادة خدمات العلاج من “الحشو، علاج اللثة، الخلع، علاج العصب”، نافيا وجود قوائد انتظار في هذا المجال.

ولفت إلى أن كلية طب الأسنان تدشن مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الفم بشكل مجاني تماما، مع توزيع الأدوية بشكل مجاني أيضا، الممثلة في فرش الأسنان والمضمضة وغيرها عبر التوافق والتنسيق مع شركات الأدوية.


 

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