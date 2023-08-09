زيلينسكي يبحث مع القادة العسكريين الهجوم الأوكراني المُضاد

عقد الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، اجتماعًا مُصغّرًا مع كبار القادة العسكريين لبحث الهجوم المُضاد، على خلفية الفشل الذريع والخسائر التي تتكبدها قواته، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي"الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال زيلينسكي إنه عقد اجتماعا مع "أضيق دائرة من الناس وأقصى قدر من الاهتمام كان لموضوع واحد وهو الهجوم المضاد. أجرينا تحليلا معمقا للوضع الحالي، وبحثنا الخطوات اللاحقة، وتزويد القوات بكل ما هو ضروري".

وأشار إلى أنه استمع إلى تقارير من القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، وقائد القوات البرية ألكسندر سيرسكي، وقائد مجموعة "تافريا" الاستراتيجية ألكسندر تارنافسكي، ورئيس مديرية الاستخبارات العامة كيريل بودانوف.

المواجهة مع روسيا

وذكرت شبكة CNN اليوم أن إحدى أفدح المآسي التي تعرضت لها أوكرانيا خلال هجومها المضاد، فشلها في تحقيق آمالها وآمال حلفائها الغربيين بالنصر في المواجهة مع روسيا.

ولفتت إلى أن "خسائر أوكرانيا الفادحة تنبع جزئيا من مواقع دفاعية متحصنة ومتعددة الطبقات، وخنادق وحقول ألغام عملت روسيا على بنائها"، إضافة إلى مستوى التدريب الغربي للقوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن "الحرب دخلت الآن مرحلة حرجة وصعبة بالنسبة لأوكرانيا".

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في اجتماع طارئ مع السفراء الأوكرانيين، أن الأشهر الستة المقبلة ستكون مهمة لكييف على خلفية "موسم سياسي جديد في البلدان الشريكة".

وصرح زيلينسكي: "اليوم لدينا اجتماع خاص، ويمكن القول إنه اجتماع طارئ. الآن، الأشهر الستة القادمة هي الأكثر أهمية. بعد شهر سيبدأ موسم سياسي جديد في البلدان الشريكة. يجب أن تصبح مؤيدة لأوكرانيا، مثل المواسم السياسية السابقة. هناك وقت للاستعداد".