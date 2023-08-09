رفع كفاءة شارع السلطان حسين وحي الإفرنج بالإسماعيلية

قام جهاز التطوير والتجميل بمواصلة أعماله في مسطحات وميادين الإسماعيلية، تزامنًا مع موسم الصيف والإجازات وتوافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات، حيث تم استكمال أعمال صيانة شارع السلطان حسين، بالتنسيق مع حي أول.

وقام فريق عمل الجهاز بقص وتهذيب أشجار الفيكس، على جانبي الجزيرة الوسطى؛ لإعطائه شكلًا جماليًا مميزًا، وتم تهذيب نخيل البلتشارد، الذي يعتبر من أهم معالم حي الإفرنج العتيق، مع استمرار الأعمال على مدار ثلاثة أيام قادمة.

واستكمالًا لأعمال تطوير الحدائق التي قامت بها مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية وبالتعاون مع شركات صيانة الحدائق، تم عمل حديات وقص النجيل، للمحافظة على أعمال التطوير المُنفَّذة.