الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

صندوق تحيا مصر: برنامج "مستورة" وفر 37 ألف مشروع للسيدات المعيلات بالمحافظات (فيديو)

برنامج مستورة وفر
برنامج مستورة وفر 37 ألف وظيفة للسيدات المعيلات

قال هشام خليفة، مدير البرامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، إن هناك توجيها رئاسيا بتدشين برامج الحماية الاجتماعية، لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية، لافتا إلى أن العروسة تحصل على كل الأجهزة من دون أي مقابل في مختلف محافظات مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن صندوق تحيا مصر يدشن عددا من المبادرات التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها توزيع نصف كرتونة مواد غذائية للمواطنين بالمناطق النائية لأكثر احتياجا، بالتزامن مع ما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية.

txt

"صحة الشيوخ": صندوق تحيا مصر أصبح شريكًا أساسيًا للدولة لتحقيق التنمية الشاملة

txt

حزب المؤتمر: صندوق "تحيا مصر" يمثل محورًا رئيسيًا في عملية التنمية الشاملة


وأكد مدير البرامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر أنه منذ بداية 2023 استفاد أكثر من 3 ملايين مواطن من برامج الدعم الخدمية، في مجالات التمكين الاقتصادية وتوفير فرص عمل والحماية الاجتماعية، معلقا: على سبيل المثال برنامج “مستورة” وفر 37 ألف مشروع لـ 37 ألفا من السيدات المعيلات بالمحافظات كافة.

واستطرد: “وبشأن برنامج الرعاية الصحية ينفذ البرنامج توفير أجهزة الفشل الكلوي ومعالجة المرض للمستشفيات، واستمرار مبادرة نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقد الإبصار، علاوة على مبادرات لمجابهة الأمراض المزمنة والقوافل الطبية والعلاج المجاني”.

مواد متعلقة

توجيه رئاسى بمواصلة تعزيز دور صندوق تحيا مصر في دعم الفئات الأولى بالرعاية

صندوق تحيا مصر ينظم أكبر معرض كساء لمدة ثلاثة أيام

حريق نشب بسيارة ملاكي أعلى كوبري تحيا مصر

الشباب والرياضة تنفذ فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية

الشباب والرياضة تنفذ مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية

صندوق تحيا مصر ينظم أكبر قافلة للحماية الاجتماعية في الدقهلية

المستوردين: محطة تحيا مصر نقطة تحول في مجال النقل البحري المصري

الشباب والرياضة تنفذ فعاليات مبادرة “رواد تحيا مصر” للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية