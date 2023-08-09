باريس سان جيرمان يُعلن التمرد علي النجوم ويبلغ نيمار وفيراتى بالرحيل

أبلغ نادي باريس سان جيرمان عدد من النجوم بالرحيل عن صفوف الفريق وعدم الحاجه لهم في الموسم الجديد، وذلك للبحث عن عروض أخري خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

حيث كشفت إذاعة "مونت كارلو" أن لويس إنريكي المدير الفني للفريق ولويس كامبوس، المدير الرياضي، أبلغا عددا من اللاعبين بخروجهم من حسابات الفريق في الموسم المقبل، ويأتي علي رأسهم الثنائي نيمار وماركو فيراتي.

وجائت قائمة اللاعبين المحتمل رحيلهم كالتالي: نيمار، ماركو فيراتي، هوجو إيكيتيكي، ريناتو سانشيز وخوان بيرنات، وتمت مطالبتهم بالبحث عن أندية جديدة لهم.

وحدد باريس سان جيرمان الفرنسي سعر الدولي البرازيلي نيمار جونيور، بوضع 150 مليون يورو كسعر مبدئي للفريق الذي يرغب في التعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويحاول نيمار العودة مرة أخري لصفوف برشلونة خلال الموسم المقبل، بعدما أبدى اللاعب ندمه من قرار رحيله عن البارسا في صيف 2017 الماضي.

وتلقى البرازيلي صفعة قوية بعدما رفض تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، تواجد نيمار في الفريق خلال الموسم المقبل.

ويرى تشافي أن الفريق ليس بحاجة للاعب خلال الموسم المقبل، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الحالية.

وكان الهلال السعودي قد دخل في مفاوضات قوية مع باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفة الجارية.