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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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محمد رياض يسخر من أجره في “لن أعيش في جلباب أبي": كملت المسلسل مديون

نور الشريف ومحمد
نور الشريف ومحمد رياض في لقطة من المسلسل

أعرب الفنان محمد رياض، عن فخره بالإشادات الكثيرة والمستمرة بمسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، وخاصة دوره الابن “عبدالوهاب”.

وكشف أجره الذي حصل عليه في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، قائلًا بنبرة ساخرة: “حصلت على 2600 جنيه فقط، كان مبلغًا خرافيًا، اشتريت به 4 بدل، واستلفت من والدي 20 ألف جنيه حتى أستطيع إكمال التصوير”.

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ولن أعيش في جلباب أبي، هو مسلسل اجتماعي مصري، عرض في شهر رمضان عام 1416 هجرية الموافق 1996 ميلادية، وكان له انتشار واسع في كل الدول العربية، قام ببطولته نور الشريف وعبلة كامل، وأخرجه أحمد توفيق وهو في الأصل مأخوذ عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار مصطفى محرم.


وأضاف خلال لقائه مع الاعلامية سهير جودة في برنامجها الذي يحمل اسم الستات، عبر قناة النهار، أنه ليس لديه تفسير منطقي عن تصدر مشاهد المسلسل للمحتوى الرائج على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن، مشيرًا إلى أن المسلسل يوجد به كل المقومات التي تجعله عملًا ناجحًا وجماهيريًا.

الاختفاء عن الساحة


ونوه إلى أنه اختفى من الساحة الفنية خلال الفترة من 2011 إلى 2014، لافتًا إلى أنه  لم يتلقَ أي عروض فنية في تلك الفترة، ما جعله يشعر بالقلق البالغ رغم مشاركاته المسرحية المتنوعة.

واوضح أن مسلسل لعبة إدريس كسر حالة الغياب، ما جعله يتعلق كثيرًا بالدور، ومكّنه من العودة بشكل أقوى، مشيرًا إلى أنه عمل على إعادة النظر في حساباته، وتبين أن هناك تغييرات عديدة طرأت على السوق، بينها دخول مجموعات جديدة للمهنة من مؤلفين وكتاب ومصورين ومنتجين ومخرجين.

 

 

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