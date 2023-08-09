إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق أسوان أبوسمبل

تعرض 8 أشخاص للاصابة ، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسوان – أبوسمبل السياحي جنوبي محافظة أسوان.

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسوان – أبوسمبل

كانت البداية بتلقي مديرية امن أسوان، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أبوسمبل بالقرب من الكيلو 170، أثناء توجهها من أسوان إلى أبوسمبل، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة تراوحت ما بين كسور وجروح ونزيف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

مصرع شخص وأُصابة 7 آخرين إثر تصادم أتوبيس وسيارة ربع نقل أعلى طريق السويس الصحراوي

ولقي مواطن مصرعه، وأُصيب 7 آخرين إثر تصادم أتوبيس وسيارة ربع نقل أعلى طريق السويس الصحراوي، وتم نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغ من الخدمات المعينة في الصف بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن، وتبيّن تصادم أتوبيس وسيارة ربع نقل.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين وتم نقلهم للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

مصرع شخص في حادث دراجة نارية وسيارة على طريق الخصوص – مسطرد

وفي القليوبية ؛لقى شخص مصرعه إثر حادث دراجة نارية وسيارة على طريق الخصوص – مسطرد دائرة مركز شرطة شبين القناطر وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة على طريق الخصوص – مسطرد ووجود متوفى.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبين وقوع الحادث بين دراجة نارية قيادة " ك ج س " 26 سنة " وسيارة نصف نقل بسبب السرعة واسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة وتم نقل الجثة الى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فامرت بالتصريح بدفن الجثة وسؤال قائد السيارة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.