انفجار مصنع في سرغييف بوساد الروسية يُصيب 25 شخصًا

أُصيب 25 شخصًا في انفجار مصنع "زاغورسك"، يتلقون العلاج حاليًا في مستشفى مدينة سرغييف بوساد، فيما تُوجد بينهم 6 حالات خطيرة، حسبما أفادت وزارة الصحة الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

ولفتت الوزارة إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في مكان الحادث.

وأكدت الوزارة إشراك 26 فريقا متنقلا ومروحيتين للقيام بجميع الإجراءات الطبية اللازمة.

وتعمل حاليا 4 ألوية من المركز الإقليمي لطب الكوارث بضواحي موسكو في مكان الحادث.

مستودع للألعاب النارية

يُذكر أن انفجارا ضخما سجل في مصنع "زاغورسك" للبصريات التقنية، في مدينة سرغييف بوساد بضواحي موسكو، نهار اليوم، حيث أوضحت التحقيقات أنه وقع في مستودع للألعاب النارية، استأجرته شركة خاصة داخل المصنع.

من ناحية أخرى، أعلنت الأرصاد الجوية الروسية أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في أقاليم جنوبي روسيا إلى 43 درجة مئوية وفي موسكو إلى 34 درجة.

وأكد الخبراء أن روسيا تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم حيث ستصل إلى 37 درجة مئوية في مقاطعات بيلغورود وكورسك وأوريول وريازان وتامبوف.

وأضافت أن درجات الحرارة ستقترب من 40-43 درجة مئوية في أقاليم كراسنودار وروستوف وستافروبول ومقاطعتي أستراخان وفولغوغراد في جنوب روسيا.

وأشارت إلى أن ردجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض الثلاثاء وبحلول يوم السبت ستكون درجة الحرارة بين 17 و22 مئوية درجة.