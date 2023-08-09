إزالة حمام سباحة بجوار قاعة مارسيليا بايتاى البارود

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود برئاسة شعبان بصيص من تنفيذ محاولة إحباط حفر حمام سباحة بجوار قاعة مارسيليا بطريق أمليط بنطاق قرية أرمانيا على مساحته 1000 متر تقريبًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



جاء ذلك في إطار خطة محافظة البحيرة، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة للحفاظ على الأراضى أملاك الدولة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة لسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا، وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.