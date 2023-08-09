الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة حمام سباحة بجوار قاعة مارسيليا بايتاى البارود

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود برئاسة شعبان بصيص من تنفيذ محاولة إحباط حفر حمام سباحة بجوار قاعة مارسيليا بطريق أمليط بنطاق قرية أرمانيا على مساحته 1000 متر تقريبًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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قطار كابيتانو يصل محافظة الغربية

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تحسن الأحوال الجوية نسبيا في محافظة أسيوط


جاء ذلك في إطار خطة محافظة البحيرة، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة للحفاظ على الأراضى أملاك الدولة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة لسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا، وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

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